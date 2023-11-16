Захід оцінює втрати російських військ в Україні в 300-400 тисяч

Загальні втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Заході оцінюються в 300-400 тисяч.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, заявили західні посадовці на умовах анонімності на брифінгу для журналістів.

До числа втрат росіян в Україні західні посадовці віднесли вбитих і поранених, не уточнивши, яку частку з 300-400 тисяч становлять саме безповоротні втрати.

Вони, однак, додали, що в нинішніх боях під містом Авдіївка Донецької області Росія "втрачає від 500 до 1000 людей на день".

Окремо посадовці прокоментували ситуацію на полі бою. Згідно з оцінкою Заходу, контрнаступ України на Запорізькому фронті по суті "завершився", водночас угруповання чисельністю до трьох бригад переправилось через Дніпро в районі Херсона.

Західні посадовці очікують, що просування українських сил на лівому березі Дніпра нагадуватиме літню кампанію на півдні й буде повільним.

Зауважимо, що Генеральний штаб Збройних Сил України також оцінює загальні втрати російських сил у понад 315 тисяч.

Наприкінці жовтня британська розвідка оцінила, що втрати Росії загиблими і важкопораненими складають до 190 тисяч військових, а з урахуванням поранених, які здатні повернутись на поле бою після одужання – до 290 тисяч осіб.