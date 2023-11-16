Бої за Авдіївку: розвідка Британії прогнозує великі втрати окупантів в штурмах за ключовий об’єкт

Розвідка Великої Британії проаналізувала перебіг боїв за місто Авдіївка Донецької області і спрогнозувала великі втрати окупаційних військ РФ, як що ті спробують штурмувати місцевий коксохімічний завод.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міністерства оборони за 16 листопада.

Як зазначили у відомстві, в останні тижні російські війська продовжили атаки на Авдіївку, намагаючись оточити місто.

У розвідці вказали на політичне значення Авдіївки, враховуючи її близькість до Донецька, який перебуває під контролем окупантів з 2014 року.

В боях за Авдіївку, як вказують у відомстві, російські окупанти досягли певних успіхів, які допомогли їм наблизитись до Авдіївського коксохімічного заводу – ключової тактичної позиції на північ від міста.

Завод розташований над головною дорогою до Авдіївки, і якщо російські окупаційні війська захоплять його, Україні буде дедалі важче постачати ресурси до міста.

"Однак промисловий об'єкт надає Україні локальну оборонну перевагу, і російські війська, ймовірно, зазнають значних втрат особового складу, якщо спробують штурмувати цей об'єкт", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 листопада британська розвідка повідомляла, що під час штурму міста Авдіївка російські окупаційні війська втратили близько 200 одиниць бронетехніки.

А в естонській розвідці спрогнозували, що ділянка фронту поблизу Авдіївки, ймовірно, залишиться точкою, де російські окупанти докладатимуть основних зусиль.