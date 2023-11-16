Пес президента Молдовы укусил президента Австрии
Четверг, 16 ноября 2023, 21:34
Во время визита в Молдову президент Австрии Александр Ван дер Беллен пострадал от собаки молдавского лидера Майи Санду по кличке Кодруц.
Как сообщает "Европейская правда", инцидент попал в репортаж телеканала TVR Moldova.
Президент Австрии вместе со словенской коллегой Наташей Пирц Мусар находились с визитом в Кишиневе, и Санду познакомила их со своей собакой по кличке Кодруц.
В момент знакомства Ван дер Беллен хотел погладить Кодруца, но тот его укусил.
После этого на официальных фото с президентом Австрии было заметно, что у него повязка на руке.
Санду ранее рассказывала, что Кодруц – бездомный пес, который живет в администрации президента Молдовы. Животное нашли после того, как его сбила машина. В результате Кодруц потерял лапу.
Летом этого года мы рассказывали о псе семьи президента США Командоре, который стал причиной как минимум десяти инцидентов с участием спецагентов, которые обеспечивают охрану первых лиц в США.