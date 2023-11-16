Пес президента Молдовы укусил президента Австрии

Во время визита в Молдову президент Австрии Александр Ван дер Беллен пострадал от собаки молдавского лидера Майи Санду по кличке Кодруц.

Как сообщает "Европейская правда", инцидент попал в репортаж телеканала TVR Moldova.

Президент Австрии вместе со словенской коллегой Наташей Пирц Мусар находились с визитом в Кишиневе, и Санду познакомила их со своей собакой по кличке Кодруц.

В момент знакомства Ван дер Беллен хотел погладить Кодруца, но тот его укусил.

После этого на официальных фото с президентом Австрии было заметно, что у него повязка на руке.

Александр Ван дер Беллен со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу

Санду ранее рассказывала, что Кодруц – бездомный пес, который живет в администрации президента Молдовы. Животное нашли после того, как его сбила машина. В результате Кодруц потерял лапу.

Летом этого года мы рассказывали о псе семьи президента США Командоре, который стал причиной как минимум десяти инцидентов с участием спецагентов, которые обеспечивают охрану первых лиц в США.