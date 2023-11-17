Як нова коаліція збирається змінювати Польщу

Уперше за останні вісім років у Польщі сформувалася урядова коаліція з досить складною внутрішньою структурою.

Створення коаліції ще ніколи не супроводжувалося таким шквалом емоцій і такою великою кількістю невідомих.

Після виборів 15 жовтня потрібна була конкретика.

І, врешті решт, 10 листопада опозиційні "Громадянська коаліція", "Третій шлях" (альянс "Польщі 2050" та Польської селянської партії) і "Ліві" підписали коаліційну угоду. Документ покликаний продемонструвати не тільки бажання співпрацювати та сформувати уряд, але й визначити цілі нової влади. Вона має закріпити обіцянки, дані опозицією під час виборчої кампанії.

Докладніше про те, що пообіцяла нова коаліція, у тому числі щодо підтримки України, – у статті публіциста, журналіста порталу Biełsat Міхала Кацевича Якою буде політика нового уряду Польщі: головні пріоритети Туска та союзників.

Підписання угоди — це щось нове в польській політиці.

Можливо, вона не настільки конкретна та детальна, як, наприклад, у Німеччині, де при формуванні урядових коаліцій такі угоди є нормою. Проте наявні в ній 24 пункти, в яких окреслено цілі коаліції, чинитимуть тиск і змушуватимуть владу втілювати передвиборчі обіцянки.

Коаліційна угода вже пройшла своє перше серйозне випробування, коли 13 листопада на першому засіданні нового Сейму коаліція без проблем обрала маршалком Сейму Шимона Головню, а маршалком Сенату — Малгожату Кідаву-Блонську.

Однак справжня перевірка "дороговказів" коаліційної угоди ще попереду. Йдеться про формування уряду й передусім — проведення реальної політики.

Отже, що обіцяє нова коаліція?

Уже в першому пункті угоди наголошено на необхідності забезпечити безпеку Польщі та окреслено міжнародну ситуацію як складну. У ньому йдеться про загрозу Польщі, яку несе повномасштабна агресія РФ проти України.

Партнери по коаліції зобов’язуються вибудовувати безпеку країни шляхом зміцнення позицій Варшави в НАТО та ЄС, а також підсилити та модернізувати польські збройні сили.

По суті, це повторення (може, за винятком акцентів на співпраці з ЄС) напрямів політики попередньої партії влади у сфері безпеки. Нехай і з по-іншому розставленими акцентами та чітким курсом на деполітизацію армії як одну з цілей.

Можна очікувати продовження підтримки України та протидії російській агресії (у різних площинах, зокрема, коли мова йде про Білорусь).

Але ця підтримка буде супроводжуватися активнішою участю Польщі в європейській та трансатлантичній співпраці.

У коаліційній угоді наголошується на необхідності відновлення верховенства права, тобто де-факто згортання всіх реформ попередньої команди у сферах судочинства та юстиції.

Коаліційна угода сильно сконцентрована на соціальних питаннях. До речі, вона передбачає зміцнення прав жінок і боротьбу з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальної орієнтації.

Велику увагу в угоді присвячено екологічним питанням, зокрема необхідності обмежити вирубування дерев на заповідних та унікальних лісових територіях.

Серед іншого, коаліція домовилася вирішити одну з найгостріших проблем останніх місяців — питання українського зерна.

Угода передбачає, що Польща розширить транспортну інфраструктуру для українського зерна та суворо контролюватиме його транзит таким чином, щоб Україна не зазнала втрат, але й щоб українське зерно не переповнювало польський ринок, завдаючи шкоди польським фермерам.

Врешті угода обіцяє велику підтримку культури та митців (зокрема шляхом врегулювання професійного статусу діячів культури), а також деполітизацію державних ЗМІ.

Докладніше – у матеріалі Міхала Кацевича Якою буде політика нового уряду Польщі: головні пріоритети Туска та союзників.