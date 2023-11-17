Как новая коалиция собирается менять Польшу

Впервые за последние восемь лет в Польше сформировалась правительственная коалиция с достаточно сложной внутренней структурой.

Создание коалиции еще никогда не сопровождалось таким шквалом эмоций и таким большим количеством неизвестных.

После выборов 15 октября нужна была конкретика.

И, в конце концов, 10 ноября оппозиционные "Гражданская коалиция", "Третий путь" (альянс "Польши 2050" и Польской крестьянской партии) и "Левые" подписали коалиционное соглашение. Документ призван продемонстрировать не только желание сотрудничать и сформировать правительство, но и определить цели новой власти. Оно должно закрепить обещания, данные оппозицией во время избирательной кампании.

Подробнее о том, что пообещала новая коалиция, в том числе по поддержке Украины, – в статье публициста, журналиста портала Biełsat Михала Кацевича Какой будет политика нового правительства Польши: главные приоритеты Туска и союзников.

Подписание соглашения – это что-то новое в польской политике.

Возможно, оно не настолько конкретное и детальное, как, например, в Германии, где при формировании правительственных коалиций такие соглашения являются нормой. Однако имеющиеся в нем 24 пункта, в которых очерчены цели коалиции, будут оказывать давление и заставлять власть воплощать предвыборные обещания.

Коалиционное соглашение уже прошло свое первое серьезное испытание, когда 13 ноября на первом заседании нового Сейма коалиция без проблем избрала маршалком Сейма Шимона Головню, а маршалком Сената – Малгожату Кидаву-Блонскую.

Однако настоящая проверка "указателей" коалиционного соглашения еще впереди. Речь идет о формировании правительства и прежде всего – проведении реальной политики.

Итак, что обещает новая коалиция?

Уже в первом пункте соглашения подчеркнута необходимость обеспечить безопасность Польши и очерчена международная ситуация как сложная. В нем говорится об угрозе Польше, которую несет полномасштабная агрессия РФ против Украины.

Партнеры по коалиции обязуются выстраивать безопасность страны путем укрепления позиций Варшавы в НАТО и ЕС, а также усилить и модернизировать польские вооруженные силы.

По сути, это повторение (может, за исключением акцентов на сотрудничестве с ЕС) направлений политики предыдущей партии власти в сфере безопасности. Пусть и с по-другому расставленными акцентами и четким курсом на деполитизацию армии как одну из целей.

Можно ожидать продолжения поддержки Украины и противодействия российской агрессии (в разных плоскостях, в частности, когда речь идет о Беларуси).

Но эта поддержка будет сопровождаться активным участием Польши в европейском и трансатлантическом сотрудничестве.

В коалиционном соглашении отмечается необходимость восстановления верховенства права, то есть де-факто сворачивания всех реформ предыдущей команды в сферах судопроизводства и юстиции.

Коалиционное соглашение сильно сконцентрировано на социальных вопросах. Кстати, оно предусматривает укрепление прав женщин и борьбу с дискриминацией по признаку пола или сексуальной ориентации.

Большое внимание в соглашении посвящено экологическим вопросам, в частности необходимости ограничить вырубку деревьев на заповедных и уникальных лесных территориях.

Среди прочего, коалиция договорилась решить одну из самых острых проблем последних месяцев – вопрос украинского зерна.

Соглашение предусматривает, что Польша расширит транспортную инфраструктуру для украинского зерна и будет строго контролировать его транзит таким образом, чтобы Украина не понесла потерь, но и чтобы украинское зерно не переполняло польский рынок, нанося ущерб польским фермерам.

Наконец соглашение обещает большую поддержку культуры и художников (в частности путем урегулирования профессионального статуса деятелей культуры), а также деполитизацию государственных СМИ.

Подробнее – в материале Михала Кацевича Какой будет политика нового правительства Польши: главные приоритеты Туска и союзников.