Міністерство оборони Люксембургу вперше очолила жінка

Колишня міністерка фінансів Люксембургу Юріко Бакес у новому уряді очолить Міністерство оборони, ставши першою жінкою на цій посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Новий уряд Люксембургу на чолі з лідером Християнсько-соціальної народної партії Люком Фріденом офіційно прийняв повноваження у п’ятницю.

Бакес в уряді обійматиме посади міністерки оборони, міністерки з питань гендерної рівності та різноманітності та міністерки мобільності та громадського транспорту.

Фото: Representation of the European Commission in Luxembourg

Нова очільниця Міноборони Люксембургу представляє Демократичну партію, яка входить до коаліції разом із Християнсько-соціальною народною партією. Вона народилась у Японії в родині люксембурзьких експатріатів, де навчалась до переїзду в Лондон.

Раніше Бакес працювала на дипломатичних посадах, в МЗС Люксембургу, була представницею Європейської комісії в цій країні та стала першою жінкою на посаді керівника адміністративного представництва Великого герцога Люксембурзького Анрі.

З 2021 по 2023 рік урядовиця очолювала Міністерство економіки Люксембургу, де очолювала зусилля з урегулювання економічної кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії в Україну та активно висловлювалась на підтримку Києва.

Нагадаємо, попередній багаторічний прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель залишився в уряді на посаді міністра закордонних справ.