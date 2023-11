Міністерство оборони Люксембургу вперше очолила жінка

Колишня міністерка фінансів Люксембургу Юріко Бакес у новому уряді очолить Міністерство оборони, ставши першою жінкою на цій посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Новий уряд Люксембургу на чолі з лідером Християнсько-соціальної народної партії Люком Фріденом офіційно прийняв повноваження у п’ятницю.

Бакес в уряді обійматиме посади міністерки оборони, міністерки з питань гендерної рівності та різноманітності та міністерки мобільності та громадського транспорту.

Фото: Representation of the European Commission in Luxembourg