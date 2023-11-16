У Люксембурзі домовились про новий уряд: експрем’єр Беттель очолить МЗС 

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель, який йде у відставку, очолить Міністерство закордонних справ у новому уряді країни.

Таку інформацію оприлюднило RTL Today, пише "Європейська правда".

Беттель оголосив у середу ввечері, що його ліберальна Демократична партія досягла угоди з правоцентристською Християнсько-соціальною народною партією про формування уряду.

За чутками, Беттель претендує на високу посаду в Брюсселі після майже десятирічного перебування при владі. Та за інформацією RTL Today, Беттель залишиться в уряді на посадах міністра закордонних справ і віцепрем'єр-міністра.

Люк Фріден, 60-річний лідер Християнсько-соціальної народної партії, очолить новий уряд на посаді прем'єр-міністра. Його партія протягом останніх 10 років залишалися в опозиції.

Колишній міністр фінансів і президент брюссельського бізнес-лобі Eurochambres, Фріден привів свою партію до впевненої перемоги на останніх загальних виборах у жовтні, отримавши 21 з 60 місць у парламенті.

Тим часом, коаліція, яку очолювала Демократична партія Беттеля разом із "Зеленими" та соціалістами, отримала лише 29 місць, чого не вистачило для формування більшості.

Згідно з новою коаліційною угодою, ліберальна партія Беттеля отримає сім міністерських посад, а партія Фрідена – вісім, включаючи ключові портфелі, такі як внутрішні справи, юстиція та фінанси.

Новий уряд буде приведений до присяги в п'ятницю.

Нагадаємо, що Люксембург входить до коаліції, яка навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16.