Министерство обороны Люксембурга впервые возглавила женщина

Бывшая министр финансов Люксембурга Юрико Бакес в новом правительстве возглавит Министерство обороны, став первой женщиной на этой должности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Новое правительство Люксембурга во главе с лидером Христианско-социальной народной партии Люком Фриденом официально приняло полномочия в пятницу.

Бакес в правительстве будет занимать должности министра обороны, министра по вопросам гендерного равенства и разнообразия и министра мобильности и общественного транспорта.

ФОТО: ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ В ЛЮКСЕМБУРГЕ

Новая руководительница Минобороны Люксембурга представляет Демократическую партию, которая входит в коалицию вместе с Христианско-социальной народной партией. Она родилась в Японии в семье люксембургских экспатриатов, где училась до переезда в Лондон.

Ранее Бакес работала на дипломатических должностях, в МИД Люксембурга, была представительницей Европейской комиссии в этой стране и стала первой женщиной на должности руководителя административного представительства Великого герцога Люксембургского Анри.

С 2021 по 2023 год чиновница возглавляла Министерство экономики Люксембурга, где возглавляла усилия по урегулированию экономического кризиса, вызванного полномасштабным вторжением России в Украину и активно высказывалась в поддержку Киева.

Напомним, предыдущий многолетний премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель остался в правительстве в должности министра иностранных дел.