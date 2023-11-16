У Люксембурзі вперше за 10 років змінюється прем’єр

У Люксембурзі Християнсько-соціальна народна партія та ліберальна Демократична партія оголосили в четвер про створення двопартійної правоцентристської коаліції, яка керуватиме країною протягом наступних п'яти років на чолі з прем'єр-міністром Люком Фріденом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Християнсько-соціальна народна партія Фрідена отримала 21 місце в 60-місному парламенті на жовтневих виборах, а ліберали Ксав'є Беттеля, що керував урядом останні десять років, – 14.

Люк Фріден, майбутній глава уряду Люксембургу Фото: www.cc.lu/

Таким чином трипартійна лівоцентристська коаліція Люксембургу завершує своє десятилітнє правління, в основному через поганий результат Партії зелених.

"У порівнянні з минулими роками ми маємо солідну більшість", – прокоментував теперішній стан справ Фріден.

Беттель, як повідомляли, залишиться в уряді на посаді міністра закордонних справ.

Десять років тому Беттель змінив на посаді прем'єра Жана-Клода Юнкера, який на той час був найтривалішим демократично обраним лідером Європи та згодом очолив Європейську комісію.

Християнсько-соціальна народна партія Фрідена протягом останніх 10 років залишалися в опозиції, незважаючи на те, що була найбільшою партією парламенту.

Нагадаємо, що Люксембург входить до коаліції, яка навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16.

