У Люксембурзі вперше за 10 років змінюється прем’єр
У Люксембурзі Християнсько-соціальна народна партія та ліберальна Демократична партія оголосили в четвер про створення двопартійної правоцентристської коаліції, яка керуватиме країною протягом наступних п'яти років на чолі з прем'єр-міністром Люком Фріденом.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.
Християнсько-соціальна народна партія Фрідена отримала 21 місце в 60-місному парламенті на жовтневих виборах, а ліберали Ксав'є Беттеля, що керував урядом останні десять років, – 14.
Таким чином трипартійна лівоцентристська коаліція Люксембургу завершує своє десятилітнє правління, в основному через поганий результат Партії зелених.
"У порівнянні з минулими роками ми маємо солідну більшість", – прокоментував теперішній стан справ Фріден.
Беттель, як повідомляли, залишиться в уряді на посаді міністра закордонних справ.
Десять років тому Беттель змінив на посаді прем'єра Жана-Клода Юнкера, який на той час був найтривалішим демократично обраним лідером Європи та згодом очолив Європейську комісію.
Християнсько-соціальна народна партія Фрідена протягом останніх 10 років залишалися в опозиції, незважаючи на те, що була найбільшою партією парламенту.
Нагадаємо, що Люксембург входить до коаліції, яка навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16.