Сербія заявила про бажання допомогти з відновленням України

У Сербії заявили, що хотіли б взяти участь у відновленні України після завершення розв’язаної Росією війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter (X) написав міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весіч.

Він зазначив, що нещодавно у співпраці з партнерами зі США було започатковано ініціативу щодо потенційної участі сербських будівельних компаній у проєктах реконструкції України.

Весіч розповів, що організував зустріч із сербськими будівельними компаніями, які виявили бажання брати участь у післявоєнній відбудові України.

"Спільний висновок цієї зустрічі полягає в тому, що сербська будівельна і машинобудівна промисловість має в своєму розпорядженні інженерні потужності, робочу силу, механізацію, рекомендації та досвід, щоб брати участь у дуже складних проєктах, які чекають на Україну після війни", – додав міністр.

Нагадаємо, у жовтні Сербія погодилася на пів року прихистити українців, постраждалих від підриву Каховської ГЕС.

Але водночас у сербському місті під тиском проросійських радикалів скасували показ фільму про Маріуполь, Незалежна асоціація журналістів Сербії засудила цей крок.