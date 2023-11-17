Сербия заявила о желании помочь с восстановлением Украины

В Сербии заявили, что хотели бы принять участие в восстановлении Украины после завершения развязанной Россией войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter (X) написал министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич.

Он отметил, что недавно в сотрудничестве с партнерами из США была начата инициатива о потенциальном участии сербских строительных компаний в проектах реконструкции Украины.

Весич рассказал, что организовал встречу с сербскими строительными компаниями, которые изъявили желание участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

"Общий вывод этой встречи заключается в том, что сербская строительная и машиностроительная промышленность располагает инженерными мощностями, рабочей силой, механизацией, рекомендациями и опытом, чтобы участвовать в очень сложных проектах, которые ждут Украину после войны", – добавил министр.

Напомним, в октябре Сербия согласилась на полгода приютить украинцев, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.

Однако в то же время в сербском городе под давлением пророссийских радикалов отменили показ фильма о Мариуполе, Независимая ассоциация журналистов Сербии осудила этот шаг.