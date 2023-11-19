Президент США Джо Байден відкинув заклики до припинення вогню в секторі Гази, де військову операцію проти бойовиків ХАМАС проводить Ізраїль, заявивши, що це не призведе до досягнення миру.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у своїй статті для The Washington Post.

За його словами, поки ХАМАС чіпляється за свою ідеологію руйнування, припинення вогню – це не мир, адже для ХАМАС кожне припинення вогню – це час, який вони використовують для відновлення своїх запасів ракет, передислокації бойовиків та відновлення вбивств, знову нападаючи на невинних людей.

"Нашою метою має бути не просто зупинити війну на сьогодні – вона має полягати в тому, щоб покласти край війні назавжди, розірвати цикл безперервного насильства та побудувати щось більш міцне в Газі, а також на всьому Близькому Сході, щоб історія більше не повторювалася", – зазначив Байден.

Він також закликав Ізраїль поважати гуманітарне право та мінімізувати втрати серед цивільного населення, заявивши, що під час своєї поїздки до Тель-Авіва він радив ізраїльським посадовцяв "не дозволяти болю і гніву ввести їх в оману і зробити помилки, які США робили в минулому".

Американський лідер також наголосив, що рішення про дві держави є єдиним рішенням для тривалого конфлікту в регіоні, і що тим часом має існувати управління під керівництвом Палестинської автономії.

"Оскільки ми прагнемо миру, Газа і Західний берег ріки Йордан повинні возз'єднатися під єдиною структурою управління, в кінцевому рахунку, під оновленою Палестинською адміністрацією, в той час як ми всі працюємо над рішенням про дві держави", – написав Байден.

Крім того, він привернув увагу до насильства екстремістів проти палестинців на Західному березі ріки Йордан, заявивши, що США готові запровадити візові заборони проти винуватців цього насильства.

"Я підкреслив ізраїльським лідерам, що екстремістське насильство проти палестинців на Західному березі річки Йордан має припинитися, а ті, хто чинить насильство, мають бути притягнуті до відповідальності", – зауважив Байден.

Президент США закликав міжнародне співтовариство виділити ресурси на підтримку населення Гази відразу після цієї кризи, включаючи тимчасові заходи безпеки, та створити механізм відновлення для сталого задоволення довгострокових потреб Гази.

"І вкрай важливо, щоб жодні терористичні загрози більше ніколи не походили з Гази або Західного берега", – резюмував він.

Раніше повідомляли, що США разом із ЄС просувають план, який передбачає розміщення миротворців ООН у Газі після завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Перед цим Байден заявив, що дав зрозуміти прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу: окупація Гази була б "великою помилкою".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше заявив, що після завершення бойових дій його країна візьме на себе "загальну відповідальність за безпеку" в Газі "на невизначений період". Однак ця позиція не влаштовує ЄС і Сполучені Штати.