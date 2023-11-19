Президент США Джо Байден отверг призывы к прекращению огня в секторе Газа, где военную операцию против боевиков ХАМАС проводит Израиль, заявив, что это не приведет к достижению мира.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в своей статье для The Washington Post.

По его словам, пока ХАМАС цепляется за свою идеологию разрушения, прекращение огня – это не мир, ведь для ХАМАС каждое прекращение огня – это время, которое они используют для восстановления своих запасов ракет, передислокации боевиков и восстановления убийств, снова нападая на невинных людей.

"Нашей целью должно быть не просто остановить войну на сегодня – она должна заключаться в том, чтобы положить конец войне навсегда, разорвать цикл непрерывного насилия и построить что-то более прочное в Газе, а также на всем Ближнем Востоке, чтобы история больше не повторялась", – отметил Байден.

Он также призвал Израиль уважать гуманитарное право и минимизировать потери среди гражданского населения, заявив, что во время своей поездки в Тель-Авив он советовал израильским чиновникам "не позволять боли и гневу ввести их в заблуждение и сделать ошибки, которые США делали в прошлом".

Американский лидер также подчеркнул, что решение о двух государствах является единственным решением для длительного конфликта в регионе, и что тем временем должно существовать управление под руководством Палестинской автономии.

"Поскольку мы стремимся к миру, Газа и Западный берег реки Иордан должны воссоединиться под единой структурой управления, в конечном счете, под обновленной Палестинской администрацией, в то время как мы все работаем над решением о двух государствах", – написал Байден.

Кроме того, он привлек внимание к насилию экстремистов против палестинцев на Западном берегу реки Иордан, заявив, что США готовы ввести визовые запреты против виновников этого насилия.

"Я подчеркнул израильским лидерам, что экстремистское насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан должно прекратиться, а те, кто совершает насилие, должны быть привлечены к ответственности", – отметил Байден.

Президент США призвал международное сообщество выделить ресурсы на поддержку населения Газы сразу после этого кризиса, включая временные меры безопасности, и создать механизм восстановления для устойчивого удовлетворения долгосрочных потребностей Газы.

"И крайне важно, чтобы никакие террористические угрозы больше никогда не исходили из Газы или Западного берега", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что США вместе с ЕС продвигают план, который предусматривает размещение миротворцев ООН в Газе после завершения войны между Израилем и ХАМАС.

Перед этим Байден заявил, что дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху: оккупация Газы была бы "большой ошибкой".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что после завершения боевых действий его страна возьмет на себя "общую ответственность за безопасность" в Газе "на неопределенный период". Однако эта позиция не устраивает ЕС и Соединенные Штаты.