Шольц закликав Нетаньягу до гуманітарного припинення вогню в Газі
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу закликав до гуманітарного припинення вогню в секторі Гази.
Як пише "Європейська правда", про це заявила заступниця речника уряду ФРН Крістіана Гоффманн, інформує DPA.
За її словами, канцлер підкреслив ізраїльському прем'єру нагальну необхідність поліпшення гуманітарної ситуації в секторі Гази.
"Гуманітарні паузи в бойових дій могли б сприяти значному поліпшенню забезпечення населення", – сказала Гоффманн.
Вона зазначила, що Шольц ще раз підкреслив солідарність Німеччини з ізраїльським народом та заявив, що Німеччина стоїть на боці Ізраїлю, тоді як Нетаньяху пояснив зусилля Ізраїлю щодо захисту цивільного населення в секторі Газа, зазначивши, що їх безпеці продовжує заважати ХАМАС.
Обидва лідери також обговорили зусилля, спрямовані на якнайшвидше звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, зокрема, дітей, людей похилого віку, хворих і жінок, повідомила Гоффман.
Шольц також поінформував Нетаньягу про свої зусилля, спрямовані на запобігання поширенню конфлікту в регіоні, додала вона.
Раніше Німеччина запропонувала ООН взяти під свій контроль сектор Гази після завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС.
Перед цим уряд Німеччини підтримав Ізраїль на тлі критики через бойові дії на території лікарні в Газі.
Нагадаємо, 13 листопада Євросоюз повторно закликав негайно забезпечити паузи в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази, а також закликав ХАМАС звільнити заручників.