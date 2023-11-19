Шольц призвал Нетаньяху к гуманитарному прекращению огня в Газе

Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал к гуманитарному прекращению огня в секторе Газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила заместитель спикера правительства ФРГ Кристиана Хоффманн, информирует DPA.

По ее словам, канцлер подчеркнул израильскому премьеру настоятельную необходимость улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа.

"Гуманитарные паузы в боевых действий могли бы способствовать значительному улучшению обеспечения населения", – сказала Хоффманн.

Она отметила, что Шольц еще раз подчеркнул солидарность Германии с израильским народом и заявил, что Германия стоит на стороне Израиля, тогда как Нетаньяху объяснил усилия Израиля по защите гражданского населения в секторе Газа, отметив, что их безопасности продолжает мешать ХАМАС.

Оба лидера также обсудили усилия, направленные на скорейшее освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, в частности, детей, стариков, больных и женщин, сообщила Хоффман.

Шольц также проинформировал Нетаньяху о своих усилиях, направленных на предотвращение распространения конфликта в регионе, добавила она.

Ранее Германия предложила ООН взять под свой контроль сектор Газы после завершения войны между Израилем и ХАМАС.

Перед этим правительство Германии поддержало Израиль на фоне критики из-за боевых действий на территории больницы в Газе.

Напомним, 13 ноября Евросоюз повторно призвал немедленно обеспечить паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, а также призвал ХАМАС освободить заложников.