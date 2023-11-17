Ердоган перед зустріччю з Шольцем знову накинувся з критикою на Ізраїль
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у Берліні знову виступив з критикою дій Ізраїлю в секторі Газа.
Його заяви наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".
"Ми говоримо про 13 000 дітей, жінок і людей похилого віку, які були вбиті", – сказав Ердоган перед зустріччю з канцлером Шольцем у Берліні.
За словами турецького президента, у секторі Гази "все зрівняно з землею".
Він вважає, що хоча "всі" зараз говорять про ХАМАС, військову силу їхніх бойовиків не можна порівняти з військовою силою Ізраїлю.
Вирішення конфлікту на Близькому Сході вимагатиме "рішення про дві держави в межах кордонів 1967 року", додав Ердоган.
Водночас Олаф Шольц сказав, що Ізраїль має право на самооборону.
"Право Ізраїлю на існування є для нас незаперечним", – зазначив канцлер перед зустріччю з Ердоганом.
Нагадаємо, перед візитом до Німеччини Ердоган загострив свою критику Ізраїлю та його підтримки Заходом.
Шольц раніше назвав абсурдними звинувачення Ердогана на адресу Ізраїлю.