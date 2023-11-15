Німеччина пропонувала ООН взяти під контроль Газу після закінчення війни 

Німеччина запропонувала ООН взяти під свій контроль сектор Гази після завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це свідчить документ, з яким ознайомилося видання Politico, пише "Європейська правда".

Німецька пропозиція – двосторінковий неофіційний документ – датована 21 жовтня, тобто ще до рішення Ізраїлю розпочати другу фазу військової операції проти Гази наприкінці жовтня.

Берлін, один з найвірніших союзників Ізраїлю в ЄС, зазначив у документі, що "мета Ізраїлю – це мета, яку ми поділяємо: ніколи більше ХАМАС не повинен мати можливості тероризувати Ізраїль і його громадян".

Але в той же час, "очевидно, що цих цілей важко досягти лише військовими засобами... З його радикальною ідеологією і програмою неможливо боротися військовими засобами".

У доповіді було запропонвано п'ять різних сценаріїв щодо майбутнього сектора Гази, включаючи повторну окупацію Гази Ізраїлем і встановлення контролю Палестинською національною адміністрацією або Єгиптом. Сценарій контролю з боку ООН також присутній у пропозиції.

За словами Берліна, цей сценарій означає "інтернаціоналізацію Гази під егідою ООН (і регіональних партнерів)" з "ретельно організованим переходом" до палестинського самоврядування, "в ідеалі" через вибори "і в поєднанні з міжнародною коаліцією, яка забезпечить необхідну безпеку".

У документі цей сценарій описаний як такий, що "може запропонувати політичну перспективу, оскільки ні Палестинська автономія, ні Єгипет не бажають і не можуть взяти на себе відповідальність, а повернення до статус-кво або ізраїльська повторна окупація є політично небажаними".

Але Берлін також попередив, що "цей сценарій вимагатиме значних інвестицій політичного капіталу і фінансування, а також створення міжнародної коаліції, яка б займалася питаннями безпеки разом з ООН".

У документі йдеться про те, що "ЄС повинен взяти на себе проактивну роль у формуванні цієї (післявоєнної) дискусії", а наприкінці підкреслено, що ситуація в секторі Гази "може бути стійко стабілізована лише шляхом перезапуску близькосхідного мирного процесу".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше заявив, що після завершення бойових дій його країна візьме на себе "загальну відповідальність за безпеку" в Газі "на невизначений період". Однак ця позиція не влаштовує ЄС і Сполучені Штати.

Топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель у понеділок підкреслив, що Ізраїль не може залишатися в Газі після війни. За його словами, "палестинська влада повинна повернутися в Газу"

Держсекретар США Ентоні Блінкен також попередив, що Ізраїль не може знову окупувати Газу після закінчення війни з ХАМАС.