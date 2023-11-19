У Болгарії побоюються нових диверсій в оборонній галузі з боку РФ

Болгарський збройовий магнат Еміліан Гебрєв, який пережив два замахи з боку росіян, б'є на сполох щодо саботажної кампанії, намагаючись зірвати критично важливі поставки зброї в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів The Financial Times, відповідаючи на запитання, надіслані електронною поштою.

За його словам, російські диверсанти активно атакують заводи та склади його компанії EMKO, яка виробляє більшу частину болгарських куль та танкових снарядів радянського зразка, що постачаються Києву.

"Російські загрози (означають), що необхідно вжити новий комплекс заходів на національному рівні, а також на рівні НАТО", – зазначив Гебрєв.

Жодного російського оперативника не було затримано або притягнуто до відповідальності у зв'язку з його отруєнням та вибухами на об'єктах його компанії, тому він звинуватив в цьому вплив Москви на болгарський уряд.

"Не було жодного результату в жодній з понад десятка справ, пов'язаних з російськими терористичними актами і шпигунською мережею в Болгарії. Всі розслідування були або зупинені, або зайшли в глухий кут, і жодна справа не була передана до суду", – вказав Гебрєв.

Виробник зброї та інші джерела видання в оборонній галузі країни стверджують, що Болгарія залишається основною сферою діяльності російських агентів, а інфільтрація особливо гостро відчувається в органах прокуратури та служби безпеки країни.

"Росіяни дуже зацікавлені в наших об'єктах та людях, які їх обслуговують", – сказав The Financial Times болгарський посадовець, який побажав залишитися неназваним.

Водночас речник болгарської прокуратури Веселін Іванов заявив, що звинувачення у російському проникненні "категорично не відповідають дійсності", і що нове керівництво відомства прагне реформувати його відомство.

За його словами, прокуратура задокументувала злочинну діяльність агентів ГРУ та притягнула їх до кримінальної відповідальності, але оскільки Росія не видає своїх громадян, у Софії не було можливості притягнути їх до відповідальності.

Раніше повідомляли, що у складському приміщенні збройової компанії EMKO біля болгарського міста Карнобат, яка належить бізнесменту Еміліану Гебрєву, спалахнула масштабна пожежа – власник підозрював, що йдеться про навмисний підпал.

Пожежа стала другим випадок поспіль на цьому об'єкті після того, як 31 липня 2022 року в результаті займання в іншому складі здетонували боєприпаси. Відтоді триває розслідування, про хід якого прокуратура не оприлюднює жодної офіційної інформації.

Раніше болгарський торговець зброєю, який пережив ймовірне отруєння "Новічком" у 2015 році, сказав, що він "на 100% впевнений", що за вибухом і подальшою пожежею в липні 2022 року стоять російські оперативники.

Гебрєв впав у кому в 2015 році, і західна влада та спецслужби вважають, що його отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок" офіцери російської військової розвідки ГРУ.