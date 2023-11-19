В Болгарии опасаются новых диверсий в оборонной отрасли со стороны РФ

Болгарский оружейный магнат Эмилиан Гебрев, который пережил два покушения со стороны россиян, бьет тревогу по саботажной кампании, пытаясь сорвать критически важные поставки оружия в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал The Financial Times, отвечая на вопросы, присланные по электронной почте.

По его словам, российские диверсанты активно атакуют заводы и склады его компании EMKO, которая производит большую часть болгарских пуль и танковых снарядов советского образца, поставляемых Киеву.

"Российские угрозы (означают), что необходимо принять новый комплекс мер на национальном уровне, а также на уровне НАТО", – отметил Гебрев.

Ни один российский оперативник не был задержан или привлечен к ответственности в связи с его отравлением и взрывами на объектах его компании, поэтому он обвинил в этом влияние Москвы на болгарское правительство.

"Не было никакого результата ни в одном из более десятка дел, связанных с российскими террористическими актами и шпионской сетью в Болгарии. Все расследования были либо остановлены, либо зашли в тупик, и ни одно дело не было передано в суд", – указал Гебрев.

Производитель оружия и другие источники издания в оборонной отрасли страны утверждают, что Болгария остается основной сферой деятельности российских агентов, а инфильтрация особенно остро ощущается в органах прокуратуры и службы безопасности страны.

"Россияне очень заинтересованы в наших объектах и людях, которые их обслуживают", – сказал The Financial Times болгарский чиновник, пожелавший остаться неназванным.

В то же время представитель болгарской прокуратуры Веселин Иванов заявил, что обвинения в российском проникновении "категорически не соответствуют действительности", и что новое руководство ведомства стремится реформировать его ведомство.

По его словам, прокуратура задокументировала преступную деятельность агентов ГРУ и привлекла их к уголовной ответственности, но поскольку Россия не выдает своих граждан, у Софии не было возможности привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось, что в складском помещении оружейной компании EMKO возле болгарского города Карнобат, которая принадлежит бизнесмену Эмилиану Гебреву, вспыхнул масштабный пожар – владелец подозревал, что речь идет об умышленном поджоге.

Пожар стал вторым случай подряд на этом объекте после того, как 31 июля 2022 года в результате возгорания в другом складе сдетонировали боеприпасы. С тех пор продолжается расследование, о ходе которого прокуратура не обнародует никакой официальной информации.

Ранее болгарский торговец оружием, который пережил вероятное отравление "Новичком" в 2015 году, сказал, что он "на 100% уверен", что за взрывом и последующим пожаром в июле 2022 года стоят российские оперативники.

Гебрев впал в кому в 2015 году, и западные власти и спецслужбы считают, что его отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" офицеры российской военной разведки ГРУ.