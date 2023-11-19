Президент Польщі пояснив, чому доручив сформувати уряд Моравецькому

Президент Польщі Анджей Дуда пояснив своє рішення доручити формування нового уряду Матеушу Моравецькому, який представляє "Право і справедливість".

Про це польський президент сказав в інтерв'ю тижневику Sieci, уривок якого наводить RMF24, повідомляє "Європейська правда".

За словами Дуди, представники опозиції "не переконали" його в тому, що варто відмовитися від традиції доручати формування уряду партії, яка перемогла на парламентських виборах.

"Згідно з чинною конституцією, всі президенти, включаючи моїх попередників, президентів Кваснєвського, Качинського і Коморовського, завжди доручали місію формування уряду групі, яка перемогла на виборах. Цьогорічні вибори виграла "Право і справедливість", – пояснив він.

Польський президент сказав, що сказав, що під час консультацій з представниками коаліції він хотів "побачити спільну і єдину програму" і почути якомога більше конкретики, однак, як стверджує Дуда, цього не було.

Нагадаємо, у жовтні в Польщі відбулись парламентські вибори, за результатами яких партія влади "Право і справедливість" має відносну більшість, недостатню для формування нового уряду. Однак право сформувати уряд президент Дуда доручив саме представнику ПіС Матеушу Моравецькому.

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