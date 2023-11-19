Президент Польши объяснил, почему поручил сформировать правительство Моравецкому

Президент Польши Анджей Дуда объяснил свое решение поручить формирование нового правительства Матеушу Моравецкому, который представляет "Право и справедливость".

Об этом польский президент сказал в интервью еженедельнику Sieci, отрывок которого приводит RMF24, сообщает "Европейская правда".

По словам Дуды, представители оппозиции "не убедили" его в том, что стоит отказаться от традиции поручать формирование правительства партии, победившей на парламентских выборах.

"Согласно действующей конституции, все президенты, включая моих предшественников, президентов Квасьневского, Качиньского и Коморовского, всегда поручали миссию формирования правительства группе, которая победила на выборах. Нынешние выборы выиграла "Право и справедливость", – пояснил он.

Польский президент сказал, что сказал, что во время консультаций с представителями коалиции он хотел "увидеть общую и единую программу" и услышать как можно больше конкретики, однако, как утверждает Дуда, этого не было.

Напомним, в октябре в Польше состоялись парламентские выборы, по результатам которых партия власти "Право и спрведливость" имеет относительное большинство, недостаточное для формирования нового правительства. Тем не менее, право сформировать правительство президент Дуда поручил именно представителю ПиС Матеушу Моравецкому.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше после отставки правительства ПиС.