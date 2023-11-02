Глава МЗС Німеччини: Країни-кандидати не повинні роками сидіти в "кімнаті очікування" ЄС

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає, що люди в країнах-кандидатах повинні поступово користуватися перевагами ЄС – ще до того, як вони офіційно стануть членами Союзу.

Про це вона сказала, виступаючи 2 листопада на конференції щодо розширення ЄС у Берліні, повідомляє "Європейська правда".

"Ми повинні запитати себе, як ми можемо так організувати процес вступу, щоб цілі покоління не проводили своє життя в кімнаті очікування ЄС", – сказала вона.

Міністерка запропонувала відкрити більше програм ЄС для країн-кандидатів, наприклад, які б стосувалися фінансування досліджень, роумінгу чи спрощених візових процедур.

Вона також підкреслила, що може уявити, як країни-кандидати будуть поступово інтегруватися в структури ЄС і зможуть брати участь у Радах міністрів ЄС як спостерігачі – у тих сферах, у яких вони успішно завершили розділи переговорів з Єврокомісією.

Водночас Бербок підкреслила, що не хоче допускати будь-яких компромісів щодо демократії та верховенства права не тільки щодо країн-членів, але і країн-кандидатів.

"На цей час у ЄС ми дійшли консенсусу, що ми повинні розширити наш ЄС. Це геополітичний наслідок російської загарбницької війни проти України. Але сильнішим розширений ЄС буде тільки тоді, коли ми зробимо те, на що довго не наважувалися. Перегляд того, як функціонує наш Союз", – сказала Бербок, закликаючи до внутрішньої реформи ЄС.

Вона також сказала, що ЄС не може дозволити Росії довготривало дестабілізувати країни по сусідству, бо "це зробить усіх нас вразливими". "Ми більше не можемо дозволити собі сірі зони в Європі", – заявила вона.

Глава МЗС Німеччини також натякнула на позитивне рішення щодо руху України до Євросоюзу від лідерів ЄС на саміті в грудні.

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