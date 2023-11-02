Глава МИД Германии: Страны-кандидаты не должны годами сидеть в "зале ожидания" ЕС

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что люди в странах-кандидатах должны постепенно пользоваться преимуществами ЕС – еще до того, как они официально станут членами Союза.

Об этом она сказала, выступая 2 ноября на конференции по расширению ЕС в Берлине, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны спросить себя, как мы можем так организовать процесс вступления, чтобы целые поколения не проводили свою жизнь в комнате ожидания ЕС", – сказала она.

Министр предложила открыть больше программ ЕС для стран-кандидатов, например, которые касались бы финансирования исследований, роуминга или упрощенных визовых процедур.

Она также подчеркнула, что может представить, как страны-кандидаты будут постепенно интегрироваться в структуры ЕС и смогут участвовать в Советах министров ЕС в качестве наблюдателей – в тех сферах, в которых они успешно завершили разделы переговоров с Еврокомиссией.

В то же время Бербок подчеркнула, что не хочет допускать каких-либо компромиссов в отношении демократии и верховенства права не только в отношении стран-членов, но и стран-кандидатов.

"В настоящее время в ЕС мы пришли к консенсусу, что мы должны расширить наш ЕС. Это геополитическое следствие российской захватнической войны против Украины. Но сильнее расширенный ЕС будет только тогда, когда мы сделаем то, на что долго не решались. Пересмотр того, как функционирует наш Союз", – сказала Бербок, призывая к внутренней реформе ЕС.

Она также сказала, что ЕС не может позволить России долговременно дестабилизировать страны по соседству, потому что "это сделает всех нас уязвимыми". "Мы больше не можем позволить себе серые зоны в Европе", – заявила она.

Глава МИД Германии также намекнула на положительное решение относительно движения Украины в Евросоюз от лидеров ЕС на саммите в декабре.

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