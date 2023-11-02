У комп’ютерній системі поліції Швеції стався масштабний збій
Четвер, 2 листопада 2023, 16:22
У внутрішній системі, яку використовує шведська поліція у повсякденній роботі, стався масштабний збій.
Про це повідомляє Aftonbladet, пише "Європейська правда".
Виданню спершу неофіційно стало відомо, що з функціонуванням системи є проблеми по всій території країни, згодом у поліції підтвердили це в офіційному коментарі.
"Є певні проблеми у роботі ІТ-систем, які то з’являються, то зникають. Ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше вирішити проблему", – зазначила речниця поліції.
Причина проблеми поки не встановлена.
Телефонні лінії поліції працюють без перебоїв.
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