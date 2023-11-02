У комп’ютерній системі поліції Швеції стався масштабний збій

У внутрішній системі, яку використовує шведська поліція у повсякденній роботі, стався масштабний збій.

Про це повідомляє Aftonbladet, пише "Європейська правда".

Виданню спершу неофіційно стало відомо, що з функціонуванням системи є проблеми по всій території країни, згодом у поліції підтвердили це в офіційному коментарі.

"Є певні проблеми у роботі ІТ-систем, які то з’являються, то зникають. Ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше вирішити проблему", – зазначила речниця поліції.

Причина проблеми поки не встановлена.

Телефонні лінії поліції працюють без перебоїв.

Раніше стало відомо, що російські хакери цьогоріч отримали доступ до листування понад 600 тисяч держслужбовців США.