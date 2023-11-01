У Швеції оголосили "повну заборону сумок" на великих подіях

Шведська поліція анонсувала "повну заборону сумок" на великих спортивних і культурних подіях у зв’язку з підвищеною терористичною загрозою.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне оголошення опублікували 1 листопада.

"Виходячи з поточної ситуації у суспільстві і того, що рівень терористичної загрози – четвертий (другий найвищий), Шведське агентство поліції ухвалило рішення про повну заборону сумок на великих подіях", – йдеться у заяві.

"Великими подіями" вважатимуть великі спортивні події, концерти й фестивалі.

В оголошенні не деталізують, чи передбачені якісь винятки для дрібних сумок з особистими речами.

"Винятки можливі для осіб, які з медичних причин потребують мати свою сумку на публічній події… Якщо подія вважається великою публічною подією, у кожному випадку буде проводитися індивідуальна оцінка", – зазначають у заяві.

Як відомо, протягом 2023 року у мусульманському світі зросла неприязнь до Швеції після серії акцій з публічним спаленням Корану, які розпочав скандальний дансько-шведський активіст, а згодом підхопили інші особи та організації.

На цьому тлі ще до ескалації на Близькому Сході Швеція посилила прикордонний контроль та внутрішні перевірки, а також підвищила рівень терористичної загрози.

Під час останнього ісламістського теракту у Брюсселі загинули двоє шведських вболівальників, вважають, що нападник умисно обрав їх ціллю.