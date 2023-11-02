В компьютерной системе полиции Швеции произошел масштабный сбой

Во внутренней системе, которую использует шведская полиция в повседневной работе, произошел масштабный сбой.

Об этом сообщает Aftonbladet, пишет "Европейская правда".

Изданию сначала неофициально стало известно, что с функционированием системы есть проблемы по всей территории страны, впоследствии в полиции подтвердили это в официальном комментарии.

"Есть определенные проблемы в работе ИТ-систем, которые то появляются, то исчезают. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее решить проблему", – отметила пресс-секретарь полиции.

Причина проблемы пока не установлена.

Телефонные линии полиции работают без перебоев.

Ранее стало известно, что российские хакеры в этом году получили доступ к переписке более 600 тысяч госслужащих США.