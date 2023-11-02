В компьютерной системе полиции Швеции произошел масштабный сбой
Четверг, 2 ноября 2023, 16:22
Во внутренней системе, которую использует шведская полиция в повседневной работе, произошел масштабный сбой.
Об этом сообщает Aftonbladet, пишет "Европейская правда".
Изданию сначала неофициально стало известно, что с функционированием системы есть проблемы по всей территории страны, впоследствии в полиции подтвердили это в официальном комментарии.
"Есть определенные проблемы в работе ИТ-систем, которые то появляются, то исчезают. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее решить проблему", – отметила пресс-секретарь полиции.
Причина проблемы пока не установлена.
Телефонные линии полиции работают без перебоев.
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