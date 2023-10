Голова уряду Нідерландів розповів Зеленському, коли навчальні F-16 прибудуть до Румунії

Президент Володимир Зеленський і виконувач обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів у понеділок провели розмову у форматі відеоконференції, присвячену оборонним потребам України, європейській безпеці та ситуації на Близькому Сході.

Про це обоє лідерів повідомили у соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Марк Рютте запевнив, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну, й ескалація на Близькому Сході не стане цьому на заваді.

"Я також зміг повідомити президенту Зеленському, що винищувачі F-16, які Нідерланди пообіцяли надати для посилення української протиповітряної оборони, прибудуть до навчального центру в Румунії через два тижні. Це означає, що незабаром можуть розпочатися курси підготовки українських пілотів, які будуть на них літати", – додав він.

Також, згідно з повідомленням голови нідерландського уряду, сторони обговорили питання експорту українського зерна через чорноморські порти й участь Нідерландів у розслідуванні воєнних злочинів Росії.

