Голова уряду Нідерландів розповів Зеленському, коли навчальні F-16 прибудуть до Румунії

Президент Володимир Зеленський і виконувач обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів у понеділок провели розмову у форматі відеоконференції, присвячену оборонним потребам України, європейській безпеці та ситуації на Близькому Сході.

Про це обоє лідерів повідомили у соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Марк Рютте запевнив, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну, й ескалація на Близькому Сході не стане цьому на заваді.

"Я також зміг повідомити президенту Зеленському, що винищувачі F-16, які Нідерланди пообіцяли надати для посилення української протиповітряної оборони, прибудуть до навчального центру в Румунії через два тижні. Це означає, що незабаром можуть розпочатися курси підготовки українських пілотів, які будуть на них літати", – додав він.

Також, згідно з повідомленням голови нідерландського уряду, сторони обговорили питання експорту українського зерна через чорноморські порти й участь Нідерландів у розслідуванні воєнних злочинів Росії.

The Netherlands will continue to support Ukraine in the face of continued Russian aggression, as much and for as long as necessary. The devastating situation in Israel and Gaza will not divert our attention away from Ukraine. The existential need to push back against Russian… pic.twitter.com/o1CCW3gKQp — Mark Rutte (@MinPres) October 30, 2023

Своєю чергою Зеленський відзначив утілення попередніх домовленостей Києва й Амстердама щодо додаткових ракет для систем Patriot, підготовки до передання винищувачів F-16 і патрульних катерів, а також довгострокової фінансової допомоги.

"Я закликав ЄС пришвидшити роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії, а ще над ефективним механізмом переказування в Україну доходів від заморожених російських активів", – написав президент.

Лідери також погодились, що необхідно запобігати подальшій ескалації та ширшій війні на Близькому Сході, й Україна готова докласти до цього всіх зусиль, повідомив голова держави.

Під час розмови ми з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте зосередилися на зміцненні оборони України, європейській безпеці та ситуації на Близькому Сході.



Наші попередні домовленості реалізуються: додаткові ракети для систем Patriot, підготовка до передання F-16, патрульні… pic.twitter.com/RXUgVD8mK6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 30, 2023

Нагадаємо, Рютте у середині жовтня прибув із неоголошеним візитом до Одеси, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським й пообіцяв, що Україна отримає додаткові ракети для ЗРК Patriot і патрульні катери.

Крім того, нещодавно Україна почала з Нідерландами двосторонні переговори про "гарантії безпеки".