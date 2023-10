Прем’єр Нідерландів несподівано приїхав до Одеси: пообіцяв ракети для Patriot й катери

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів Марк Рютте в п’ятницю, 13 жовтня, прибув із неоголошеним візитом до Одеси, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це сам Рютте написав у соцмережі Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Голова нідерландського уряду зазначив, що прибув до Одеси на запрошення Зеленського, щоб показати, що "жахливі події в Ізраїлі та Газі не відволікатимуть нас" від підтримки України.

Many thanks to President @ZelenskyyUa for inviting and welcoming me to the Ukrainian port city of Odesa today. The terrible events in Israel and Gaza will not distract us. They only strengthen our conviction that we must never accept aggression and terrorism.



We will keep… pic.twitter.com/tmPXk6R712