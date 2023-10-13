Прем’єр Нідерландів несподівано приїхав до Одеси: пообіцяв ракети для Patriot й катери

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів Марк Рютте в п’ятницю, 13 жовтня, прибув із неоголошеним візитом до Одеси, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це сам Рютте написав у соцмережі Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Голова нідерландського уряду зазначив, що прибув до Одеси на запрошення Зеленського, щоб показати, що "жахливі події в Ізраїлі та Газі не відволікатимуть нас" від підтримки України.

Many thanks to President @ZelenskyyUa for inviting and welcoming me to the Ukrainian port city of Odesa today. The terrible events in Israel and Gaza will not distract us. They only strengthen our conviction that we must never accept aggression and terrorism.



We will keep… pic.twitter.com/tmPXk6R712 — Mark Rutte (@MinPres) October 13, 2023

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Цієї зими Росія намагатиметься завдати Україні якомога більшої шкоди. Тому Нідерланди нададуть додаткові ракети Patriot, щоб Україна могла захистити себе від варварських авіаударів Росії", – написав він.

Рютте зазначив, що в межах візиту відвідав порт Одеси, "де українські цивільні працюють у найскладніших умовах".

"Нідерланди допоможуть Україні придбати патрульні катери, які допоможуть убезпечити морські шляхи для експорту зерна", – додав він.

Раніше цього тижня Нідерланди оголосили про відправлення в Україну нової партії військової допомоги, до складу якої увійшли безпілотники, обладнання для розмінування та боєприпаси, а також направлення своїх F-16 для навчання українців у Румунії протягом найближчих тижнів.

Загальна вартість військової допомоги Нідерландів Україні становить 2,1 мільярда євро, з них майже 1 мільярд євро – прямі поставки, 468 мільйонів євро – обладнання, придбане на комерційній основі.