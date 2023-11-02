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У парламенті Франції стурбовані загрозою втручання з боку Китаю і РФ

Четвер, 2 листопада 2023, 18:31

Комітет парламенту Франції з питань розвідки у своєму щорічному звіті, опублікованому в четвер, заявив про "всюдисущу й тривалу загрозу" іноземного втручання з використанням шпигунства й дезінформації, передусім із боку Росії та Китаю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Звіт французьких парламентарів вказує, що в умовах напруженої міжнародної ситуації загроза іноземного втручання у справи країни є високою.

"Ми раптово перейшли від світу конкуренції до світу конфронтації з авторитарними режимами, з одного боку, й західними демократіями – з іншого. Цей розрив між Заходом і рештою світу стає провідним маркером поточного періоду", – вважають вони.

Серед інструментів іноземного втручання у внутрішні справи Франції депутати розвідувального комітету виокремили кампанії з маніпулювання інформацією. У цьому контексті вони згадали Росію, зокрема мовлення пропагандистських RT і Sputnik й призначення колишніх європейських лідерів на керівні посади у провідних російських компаніях.

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Також звіт вказує на роль Китаю, що спирається на "мережу державних і приватних установ і ключових осіб", які перебувають під контролем Комуністичної партії. Йдеться і про китайську діаспору у Франції, що налічує 600 тисяч людей.

Комітет з розвідки парламенту Франції також засудив "наївність" посадовців, державних службовців, представників бізнесу та науковців стосовно іноземного втручання.

Він закликав ухвалити нове законодавство про протидію таким впливам за зразком США й обговорити подібні заходи на рівні Європейського Союзу.

Раніше стало відомо, що голова МВС Франції Жеральд Дарманен обговорює видворення 39 російських громадян через їхню радикалізацію.

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Франція