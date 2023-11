Зеленський запросив голову Євроради в Україну

Президент Володимир Зеленський у четвер провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це обоє повідомили в соцмережах Twitter (X), пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що привітав Мішеля з 30-ю річницею Європейського Союзу – напередодні, 1 грудня, відзначали річницю підписання Маастрихтського договору.

"Ми зосередилися на грудневому засіданні Європейської ради та прогресі України у виконанні семи рекомендацій Європейської комісії. Ми погодилися, що ЄС буде ще сильнішим із Україною у своєму складі", – написав голова держави.

Він додав, що запросив голову Євроради відвідати Україну.

