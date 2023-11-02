Зеленський запросив голову Євроради в Україну

Президент Володимир Зеленський у четвер провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це обоє повідомили в соцмережах Twitter (X), пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що привітав Мішеля з 30-ю річницею Європейського Союзу – напередодні, 1 грудня, відзначали річницю підписання Маастрихтського договору.

"Ми зосередилися на грудневому засіданні Європейської ради та прогресі України у виконанні семи рекомендацій Європейської комісії. Ми погодилися, що ЄС буде ще сильнішим із Україною у своєму складі", – написав голова держави.

Він додав, що запросив голову Євроради відвідати Україну.

I spoke with @CharlesMichel to congratulate him on the EU’s 30th anniversary.



We focused on the December EUCO meeting and Ukraine’s progress in implementing the seven recommendations of the European Commission.



We agreed that the EU will be even stronger with Ukraine on board.… pic.twitter.com/9Gz11Mb6RX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2023

Своєю чергою Мішель сказав, що в розмові із Зеленським обговорили події на полі бою в Україні та "постійну підтримку українського народу після саміту ЄС та саміту ЄС-США".

"Я підтвердив непохитну відданість ЄС довгостроковій фінансовій, військовій та гуманітарній допомозі так довго, як це буде потрібно", – додав він.

In call with President @ZelenskyyUa, we took stock of developments on the ground and our continuous support to the Ukrainian people after #EUCO & EU-US summit.



I reaffirmed the EU’s unwavering commitment to long-term financial, military and humanitarian assistance for as long as… — Charles Michel (@CharlesMichel) November 2, 2023

Як відомо, в листопаді Європейська комісія має опублікувати оцінку прогресу України на шляху до членства в ЄС, і, як очікується, вона буде позитивною. На її основі лідери об'єднання в грудні мають ухвалити рішення про наступний крок – відкриття переговорів про членство.

Раніше голова МЗС Німеччини Анналена Бербок натякнула на позитивне рішення щодо руху України до Євросоюзу від лідерів ЄС на саміті в грудні.