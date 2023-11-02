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Зеленський запросив голову Євроради в Україну

Четвер, 2 листопада 2023, 19:14

Президент Володимир Зеленський у четвер провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це обоє повідомили в соцмережах Twitter (X), пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що привітав Мішеля з 30-ю річницею Європейського Союзу – напередодні, 1 грудня, відзначали річницю підписання Маастрихтського договору.

"Ми зосередилися на грудневому засіданні Європейської ради та прогресі України у виконанні семи рекомендацій Європейської комісії. Ми погодилися, що ЄС буде ще сильнішим із Україною у своєму складі", – написав голова держави.

Він додав, що запросив голову Євроради відвідати Україну.

Своєю чергою Мішель сказав, що в розмові із Зеленським обговорили події на полі бою в Україні та "постійну підтримку українського народу після саміту ЄС та саміту ЄС-США".

"Я підтвердив непохитну відданість ЄС довгостроковій фінансовій, військовій та гуманітарній допомозі так довго, як це буде потрібно", – додав він.

Як відомо, в листопаді Європейська комісія має опублікувати оцінку прогресу України на шляху до членства в ЄС, і, як очікується, вона буде позитивною. На її основі лідери об'єднання в грудні мають ухвалити рішення про наступний крок – відкриття переговорів про членство.

Раніше голова МЗС Німеччини Анналена Бербок натякнула на позитивне рішення щодо руху України до Євросоюзу від лідерів ЄС на саміті в грудні.

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