Зеленский пригласил главу Евросовета в Украину

Президент Владимир Зеленский в четверг провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом оба сообщили в соцсетях Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что поздравил Мишеля с 30-й годовщиной Европейского Союза – накануне, 1 ноября, отмечали годовщину подписания Маастрихтского договора.

"Мы сосредоточились на декабрьском заседании Европейского совета и прогрессе Украины в выполнении семи рекомендаций Европейской комиссии. Мы согласились, что ЕС будет еще сильнее с Украиной в своем составе", – написал глава государства.

Он добавил, что пригласил председателя Евросовета посетить Украину.

I spoke with @CharlesMichel to congratulate him on the EU’s 30th anniversary.



We focused on the December EUCO meeting and Ukraine’s progress in implementing the seven recommendations of the European Commission.



We agreed that the EU will be even stronger with Ukraine on board.… pic.twitter.com/9Gz11Mb6RX