У Латвії розсилають підозрілі листи від імені Служби держбезпеки

Жителям Латвії від імені Служби держбезпеки Латвії (VDD) розсилають підозрілі листи, де одержувачам пропонують ознайомитися з документом, який в них міститься.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як заявляє відомство, воно не має жодного стосунку до цих листів, які розсилаються з електронної адреси info@mx1.vdd.gov.lv.

У VDD нагадали, що використовують офіційну електронну пошту Служби держбезпеки для зв'язку з громадськістю: info@vdd.gov.lv, prese@vdd.gov.lv і pasts@vdd.gov.lv.

Служба держбезпеки закликала жителів Латвії бути уважними і не відкривати підозрілі електронні листи та повідомлення.

Раніше повідомлялося, що різні литовські установи, компанії та організації отримали низку російськомовних електронних листів з погрозами вибухів.

За даними Департаменту державної безпеки країни, загрози вибухів виявилися "цілеспрямованою і скоординованою атакою, здійсненою за ініціативою ворожих держав".

Перед цим десятки естонських навчальних закладів отримали лист російською мовою про нібито закладену вибухівку, що сталося за кілька днів після такої ж хвилі "замінувань" у Латвії.