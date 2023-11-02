В Латвии рассылают подозрительные письма от имени Службы госбезопасности
Жителям Латвии от имени Службы госбезопасности Латвии (VDD) рассылают подозрительные письма, где получателям предлагают ознакомиться з содержащимся там документом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Как заявляет ведомство, оно не имеет никакого отношения к этим письмам, которые рассылаются с электронного адреса info@mx1.vdd.gov.lv.
В VDD напомнили, что используют официальную электронную почту Службы госбезопасности для связи с общественностью: info@vdd.gov.lv, prese@vdd.gov.lv и pasts@vdd.gov.lv.
Служба госбезопасности призвала жителей Латвии быть внимательными и не открывать подозрительные электронные письма и сообщения.
Ранее сообщалось, что различные литовские учреждения, компании и организации получили ряд русскоязычных электронных писем с угрозами взрывов.
По данным Департамента государственной безопасности страны, угрозы взрывов оказались "целенаправленной и скоординированной атакой, осуществленной по инициативе враждебных государств".
Перед этим десятки эстонских учебных заведений получили письмо на русском языке о якобы заложенной взрывчатке, что произошло через несколько дней после такой же волны "заминирований" в Латвии.