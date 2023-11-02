США засудили рішення Росії дозволити проведення ядерних випробувань

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив стурбованість рішенням Росії відкликати ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ), що потенційно дозволить РФ їх проводити.

Про це йдеться в заяві Блінкена на сайті Держдепу, яку цитує "Європейська правда".

На думку очільника зовнішньополітичного відомства США, рішення Росії – "це значний крок у хибному напрямку, який віддаляє нас від набуття договором чинності, а не наближає до нього".

"Дії Росії лише підірвуть довіру до міжнародного режиму контролю над озброєннями. Ми цінуємо аналогічні заяви про занепокоєння, висловлені багатьма іншими державами протягом останніх тижнів щодо цієї дії", – додав він.

Водночас, за словами Блінкена, США взяли до уваги запевнення Росії не проводити ядерні випробування попри відкликання ратифікації, й підтверджують необхідність збереження глобальної заборони випробувань ядерної зброї.

Держсекретар також нагадав, що Росія вже тривалий час посилює ядерні ризики й підвищує напруженість н тлі своєї незаконної війни проти України.

Нагадаємо, 2 листопада, після рішення російського парламенту, президент Росії Владімір Путін підписав закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Міністерство закордонних справ України називало рішення Росії черговим кроком ядерного шантажу.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва час від часу вдається до ядерних погроз. Розвідка й лідери західних держав загалом вважають такий сценарій малоймовірним.