США осудили решение России разрешить проведение ядерных испытаний

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность решением России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), что потенциально позволит РФ их проводить.

Об этом говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепа, которое цитирует "Европейская правда".

По мнению главы внешнеполитического ведомства США, решение России – "это значительный шаг в ложном направлении, который отдаляет нас от вступления договора в силу, а не приближает к нему".

"Действия России лишь подорвут доверие к международному режиму контроля над вооружениями. Мы ценим аналогичные заявления об обеспокоенности, высказанные многими другими государствами в течение последних недель относительно этого действия", – добавил он.

В то же время, по словам Блинкена, США приняли во внимание заверения России не проводить ядерные испытания, несмотря на отзыв ратификации, и подтверждают необходимость сохранения глобального запрета испытаний ядерного оружия.

Госсекретарь также напомнил, что Россия уже длительное время усиливает ядерные риски и повышает напряженность на фоне своей незаконной войны против Украины.

Напомним, 2 ноября, после решения российского парламента, президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Министерство иностранных дел Украины называло решение России очередным шагом ядерного шантажа.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Москва время от времени прибегает к ядерным угрозам. Разведка и лидеры западных государств в целом считают такой сценарий маловероятным.