Кулеба обговорив із Боррелем звіт про оцінку прогресу України на шляху до ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в четвер провів телефонну розмову з високим представником з питань зовнішньої політики та політики безпеки Європейського Союзу Жозепом Боррелем.

Про це обоє повідомили в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що з Боррелем обговорив підготовку оцінки прогресу України щодо її заявки на членство в ЄС й детально поінформував про прогрес Києва у виконанні семи рекомендацій Європейської комісії.

"Очікую, що оцінка Європейської комісії буде справедливою і стане важливим кроком на шляху до відкриття переговорів про вступ України до ЄС", – додав міністр.

Сторони також обговорили майбутні кроки для зміцнення європейської оборонної промисловості та збільшення оборонного виробництва "в інтересах європейської безпеки та перемоги України", зазначив голова МЗС.

