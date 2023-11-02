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Кулеба обговорив із Боррелем звіт про оцінку прогресу України на шляху до ЄС

Четвер, 2 листопада 2023, 22:46

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в четвер провів телефонну розмову з високим представником з питань зовнішньої політики та політики безпеки Європейського Союзу Жозепом Боррелем.

Про це обоє повідомили в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що з Боррелем обговорив підготовку оцінки прогресу України щодо її заявки на членство в ЄС й детально поінформував про прогрес Києва у виконанні семи рекомендацій Європейської комісії.

"Очікую, що оцінка Європейської комісії буде справедливою і стане важливим кроком на шляху до відкриття переговорів про вступ України до ЄС", – додав міністр.

Сторони також обговорили майбутні кроки для зміцнення європейської оборонної промисловості та збільшення оборонного виробництва "в інтересах європейської безпеки та перемоги України", зазначив голова МЗС.

Топ-дипломат ЄС своєю чергою запевнив українського колегу, що Євросоюз підтримує Україну, в той час як Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільне населення та інфраструктуру напередодні зими.

"Я запросив міністра закордонних справ Кулебу взяти участь у наступному засіданні Ради ЄС у закордонних справах", – додав Боррель.

Нагадаємо, за неофіційними даними, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.

Перед цим до України має приїхати голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Кулеба Боррель Вступ до ЄС