Обраний президент Словаччини прокоментував замах на Фіцо

Обраний президент Словаччини Петер Пеллегріні відреагував на замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо, заявивши, що цей напад є загрозою для словацької демократії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний допис Пеллегріні розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що інші політичні погляди не виправдовують застосування насильства.

"Я нажаханий тим, до чого може призвести ненависть до іншої політичної думки. Ми не зобов'язані з усім погоджуватися, але є багато способів висловити свою незгоду демократичним і законним шляхом", – заявив Пеллегріні.

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"Якщо ми будемо висловлювати інші політичні погляди зі зброєю в руках на площах, а не на виборчих дільницях, ми поставимо під загрозу все, що ми побудували разом за 31 рік словацького суверенітету", – додав він.

Пеллегріні побажав прем'єр-міністру якнайшвидшого одужання.

"І я дуже хочу, щоб такий безглуздий і жорстокий акт став об'єктом загального осуду", – зазначив він.

Як повідомлялося, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду, його доставили в лікарню.

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

Офіційний акаунт прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стверджує, що глава уряду перебуває в "небезпечному для життя" стані.