Польські блокувальники не пропускають через кордон і гуманітарну допомогу
Польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують і проходження гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.
Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач у неділю ввечері, пише "Європейська правда".
"... заяви про пропуск гуманітарної допомоги і небезпечених вантажів теж не відповідають дійсності. Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом та гуманітарка стоять в чергах", – зазначив Деркач.
За його словами, інформацію про ці випадки передають польським колегам. "Чекаємо відповідь, як це корелюється з заявами про безперешкодний перетин таких вантажів", – додав заступник міністра.
Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги, щоб забезпечити заблокованих українських водіїв їжею, питною водою, медикаментами та пальним.
6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.
Вони вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових
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