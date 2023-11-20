Польские блокировщики не пропускают через границу и гуманитарную помощь 

Польские перевозчики, которые протестуют на границе, несмотря на обещания блокируют и прохождение гуманитарной помощи и цистерн с топливом.

Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач в воскресенье вечером, пишет "Европейская правда".

"... заявления о пропуске гуманитарной помощи и опасных грузов тоже не соответствуют действительности. Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях", – отметил Деркач.

По его словам, информацию об этих случаях передают польским коллегам. "Ждем ответ, как это коррелируется с заявлениями о беспрепятственном пересечении таких грузов", – добавил замминистра.

Напомним, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало штаб помощи, чтобы обеспечить заблокированных украинских водителей едой, питьевой водой, медикаментами и топливом.

6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

Они требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных

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