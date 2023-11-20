Керівництво МВС Польщі звинуватили у зливі секретних документів пресі

Колишній депутат від партії "Право і справедливість" ("ПіС") Томаш Качмарек, відомий як "агент Томек", і колишній офіцер Центрального антикорупційного бюро (CBA) дав свідчення у прокуратурі, звинувачуючи голову Міністерства внутрішніх справ Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсіка.

Про це він розповів Gazeta Wyborcza, пише "Європейська правда".

Томаш Качмарек був агентом CBA у 2006-2010 роках, а в 2011-2015 роках – депутатом Сейму від "Права і справедливості".

"Агент Томек" заявив, що на прохання Камінського та Вонсіка, а також колишнього голови CBA Ернеста Бейди мав передавати надсекретні документи журналістам, які підтримують "ПіС".

"Вони пояснили, що публікації, які з'являться в результаті цього, є частиною нашої діяльності. Ці публікації мали бути частиною діяльності служб і служити цілям партії "Право і справедливість", – сказав він.

Така практика продовжувалася, навіть коли він був депутатом від "ПіС" у 2011 році, зазначив Качмарек.

За словами Качмарека, журналісти "отримували матеріали найвищої секретності, і керівники Бюро цілком усвідомлювали, що порушують закон".

Качмарек у п’ятницю звернувся у прокуратуру зі свідченнями. Він сказав, що коли у 2020 році вже давав свідчення, звинувачуючи Камінського та Вонсіка, "прокуратура нічого не зробила". Зараз, коли влада ось-ось зміниться і "ця команда втратить захист прокуратури", Качмарек стверджує, що хоче ще раз спробувати "притягнути їх до кримінальної відповідальності".

Він додав, що надходження його звіту в прокуратуру в Ольштині "викликало резонанс".

Качмарек зазначив, що діячі "ПіС", використовуючи прослуховування телефонних розмов і знаючи про плани політичних опонентів, "пристосували свої методи до дій, щоб обеззброїти ідеї своїх конкурентів".

Нагадаємо, у жовтні в Польщі відбулись парламентські вибори, за результатами яких партія влади "Право і справедливість" має відносну більшість, недостатню для формування нового уряду. Однак право сформувати уряд президент Дуда доручив саме представнику "ПіС" Матеушу Моравецькому.

Детально про зміну влади у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі після відставки уряду "ПіС".