Руководство МВД Польши обвинили в сливе секретных документов прессе

Бывший депутат от партии "Право и справедливость" (ПиС) Томаш Качмарек, известный как "агент Томек", и бывший офицер Центрального антикоррупционного бюро (CBA) дал показания в прокуратуре, обвиняя главу Министерства внутренних дел Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика в передаче журналистам секретных документов.

Об этом он рассказал Gazeta Wyborcza, пишет "Европейская правда".

Томаш Качмарек был агентом CBA в 2006-2010 годах, а в 2011-2015 годах – депутатом Сейма от "Права и справедливости".

"Агент Томек" заявил, что по просьбе Каминьского и Вонсика, а также бывшего председателя CBA Эрнеста Бейды должен был передавать сверхсекретные документы журналистам, которые поддерживают ПиС.

"Они объяснили, что публикации, которые появятся в результате, являются частью нашей деятельности. Эти публикации должны были быть частью деятельности служб и служить целям партии "Право и справедливость", – сказал он.

Такая практика продолжалась, даже когда он был депутатом от ПиС в 2011 году, отметил Качмарек.

По словам Качмарека, журналисты "получали материалы наивысшей секретности, и руководители Бюро вполне осознавали, что нарушают закон".

Качмарек в пятницу обратился в прокуратуру с показаниями. Он сказал, что когда в 2020 году уже давал показания, обвиняя Каминского и Вонсика, "прокуратура ничего не сделала". Сейчас, когда власть вот-вот сменится и "эта команда потеряет защиту прокуратуры", Качмарек утверждает, что хочет еще раз попробовать "привлечь их к уголовной ответственности".

Он добавил, что поступление его отчета в прокуратуру в Ольштыне "вызвало резонанс".

Качмарек отметил, что деятели "ПиС", используя прослушивание телефонных разговоров и зная о планах политических оппонентов, "приспособили свои методы к действиям, чтобы обезоружить идеи своих конкурентов".

Напомним, в октябре в Польше состоялись парламентские выборы, по результатам которых партия власти "Право и справедливость" имеет относительное большинство, но недостаточное для формирования нового правительства. Однако право сформировать правительство президент Дуда поручил именно представителю ПиС Матеушу Моравецкому.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше после отставки правительства ПиС.