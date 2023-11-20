Лукашенко захотів розібратись, чи буде Сербія "метляти хвостом" стосовно Білорусі

Самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко під час призначення нового посла в Сербії Сергєя Маліновського висловив обурення політикою цієї країни стосовно Білорусі.

Слова Лукашенка цитує сайт президента Білорусі, повідомляє "Європейська правда".

Під час призначення посла в Сербії білоруський диктатор доручив "серйозно вивчити" ситуацію в країні та "розібратися в тій політиці, яку Сербія здійснює і бажає здійснювати щодо Білорусі".

"Якщо вони хочуть (співпрацювати з Білоруссю. – Ред.), отже, має бути результат у торговельно-економічному сенсі. Якщо вони хочуть метляти хвостом, грубо кажучи, й підтримувати європейсько-американські санкції проти Білорусі, це їхня робота, нехай визначаються і підтримують, якщо вони забули те добро, з яким ми йшли до них", – сказав він.

Лукашенко додав, що новому послу в Сербії "треба політично розібратися, чого вони хочуть": "Одна річ заявляти, а робити зовсім інше – така політика нікому не потрібна. Тому треба тут розібратися".

Самопроголошений президент Білорусі не пояснив, що має на увазі. Водночас у травні 2022 року повідомлялось, що Сербія долучилася до санкцій ЄС проти Білорусі за її підтримку російської агресії проти України.

Як відомо, Сербія є країною-кандидатом на членство в Європейському Союзі й повинна узгоджувати свою зовнішню політику з політикою ЄС. Це стосується і санкцій проти Росії та Білорусі, яка допомагає державі-агресору.

Водночас Белград, який має давні тісні зв’язки з Москвою, послідовно відмовляється від приєднання до санкцій проти РФ. У липні президент Сербії Александар Вучич пояснював це "моральною і правовою позицією" своєї країни.