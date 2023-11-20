Лукашенко захотел разобраться, будет ли Сербия "вилять хвостом" по отношению к Беларуси

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко во время назначения нового посла в Сербии Сергея Малиновского выразил возмущение политикой этой страны в отношении Беларуси.

Слова Лукашенко цитирует сайт президента Беларуси, сообщает "Европейская правда".

При назначении посла в Сербии белорусский диктатор поручил "серьезно изучить" ситуацию в стране и "разобраться в той политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Беларуси".

"Если они хотят (сотрудничать с Беларусью. – Ред.), значит, должен быть результат в торгово-экономическом отношении. Если они хотят вилять хвостом, грубо говоря, и поддерживать европейско-американские санкции против Беларуси, это их работа, пускай определяются и поддерживают, если они забыли то добро, с которым мы шли к ним", – сказал он.

Лукашенко добавил, что новому послу в Сербии "надо политически разобраться, чего они хотят": "Одно дело заявлять, а делать совсем другое – такая политика никому не нужна. Поэтому надо здесь разобраться".

Самопровозглашенный президент Беларуси не объяснил, что имеет в виду. В то же время в мае 2022 года сообщалось, что Сербия присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси за ее поддержку российской агрессии против Украины.

Как известно, Сербия является страной-кандидатом на членство в Европейском Союзе и должна согласовывать свою внешнюю политику с политикой ЕС. Это касается и санкций против России и Беларуси, которая помогает государству-агрессору.

В то же время Белград, который имеет давние тесные связи с Москвой, последовательно отказывается от присоединения к санкциям против РФ. В июле президент Сербии Александар Вучич объяснял это "моральной и правовой позицией" своей страны.