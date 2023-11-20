Шторми й повені забрали життя дев’яти людей у Туреччині

Сильні шторми і повені призвели до загибелі дев'яти людей по всій Туреччині, включно з моряком на судні Kafkametler, яке затонуло біля чорноморського узбережжя.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації агенції АР.

Судно Kafkametler під турецьким прапором затонуло в неділю, зіткнувшись із хвилерізом біля міста Ереглі, що приблизно за 200 кілометрів на схід від Стамбула.

Фото: АР

Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу заявив, що судно, яке прямувало до західного турецького порту Ізмір, кілька разів врізалося в хвилеріз, перш ніж затонуло.

Рятувальники після того, як негода дещо вщухла, знайшли тіло суднового кухаря. Ще одинадцять членів екіпажу Kafkametler вважаються зниклими безвісти.

Ще одне вантажне судно Pallada під прапором Камеруну сіло на мілину біля Ереглі й розкололося на дві частини. Усі 13 членів екіпажу, громадяни України, були врятовані.

Натомість у самому Ереглі загинули щонайменше троє людей, а в південно-східних турецьких провінціях Діярбакир і Батман – п’ятеро після того, як їх змило паводковими водами, викликаними сильними дощами.

За словами міністра внутрішніх справ Алі Єрлікайї, серед жертв – бабуся і троє її онуків, ще близько 50 людей отримали поранення.

Турецький міністр юстиції Йилмаз Тунч своєю чергою повідомив, що через підвищення рівня води ув'язнені з в'язниці Ереглі були переведені до сусідніх установ.

У Болгарії штормовий вітер, сильний дощ і сніг у неділю забрали життя двох людей і призвели до перебоїв в електропостачанні. Влада оголосила надзвичайний стан у чорноморському місті Варна.