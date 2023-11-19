У Болгарії через екстремальні погодні умови загинули двоє осіб

Більшу частину Болгарії напередодні накрили штормовий вітер і сильний дощ зі снігом, внаслідок чого загинули двоє осіб, є значні руйнування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У чорноморському місті Варна був оголошений надзвичайний стан через негоду. Портове місто накрив сильний вітер і сніг з дощем.

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За даними місцевої влади, в усіх районах Варни порушено електропостачання, ключові дороги заблоковані поваленими деревами та гілками, через що транспортні засоби застрягли в заторах.

Мерія закликала громадян залишатися вдома і не користуватися автомобілями без нагальної потреби.

Також через негоду в аеропорту Варни затримувались рейси, деякі з них були скасовані.

За даними поліції, один чоловік загинув після того, як його фургон врізався в дерево, що впало на головному бульварі столиці Софії, а у Варні жінка загинула, коли на неї впала гілка.

Болгарські метеорологи попередили про небезпечну погоду на більшій частині східної Болгарії в неділю, з поривами вітру до 125 км/год. Очікується, що сильний дощ зміниться снігом через зниження температури.

Нагадаємо, 5 листопада в італійському регіоні Тоскана проводили евакуацію понад тисячі людей через підтоплення, спричинені сильними зливами.