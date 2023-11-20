У Чорному морі затонуло турецьке вантажне судно, що йшло з РФ

Турецьке вантажне судно з 12 членами екіпажу на борту затонуло біля чорноморського узбережжя Туреччини під час шторму в неділю і влада не змогла зв’язатися з екіпажем.

Про це заявив у понеділок міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Капітан судна Kafkametler під прапором Туреччини поінформував у неділю вранці, що судно дрейфує до хвилерізу біля Ереглі в провінції Зонгулдак на північному заході Туреччини, повідомили раніше в офісі губернатора провінції.

За словами Єрлікаї, судно затонуло після удару об хвилеріз.

У неділю у регіоні пройшли потужні шторми, і в офісі губернатора заявили, що погані погодні умови завадили повітряним і морським суднам проводити пошукові роботи.

"Коли несприятливі погодні умови покращаться, пошуково-рятувальні роботи розпочнуться негайно", – сказав Єрлікая журналістам.

ЗМІ повідомляли, що судно перевозило з російського порту Темрюк вантаж феросплавів до порту Аліага в Туреччині.

Нагадаємо, більшу частину Болгарії напередодні накрили штормовий вітер і сильний дощ зі снігом, внаслідок чого загинули двоє осіб.

На початку листопада круїзний лайнер Spirit of Discovery потрапив у шторм у Біскайській затоці біля берегів західної Франції, внаслідок чого постраждали 100 пасажирів.