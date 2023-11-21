Італія дає Молдові 10 млн євро на оплату тарифів на електроенергію

Італія надасть Молдові 10 мільйонів євро на виплату компенсацій за електроенергію малозабезпеченим домогосподарствам і встановлення "розумних" лічильників.

Про це повідомило Міністерство енергетики Молдови, пише "Європейська правда".

Угоду про надання фінансової допомоги підписали посол Італії в Молдові Лоренцо Томассоні та постійна представниця Програми розвитку ООН (ПРООН) у Молдові Даніела Гаспарікова.

Молдовський міністр енергетики Віктор Парліков зазначив, що допомога Італії дозволить країні продовжити програму цифровізації енергетичного сектору, збільшивши кількість лічильників нового покоління, які дають змогу дистанційно збирати дані.

"Це – перший крок до диференційованих тарифів на електроенергію. Також завдяки Італії ми зможемо збільшити кількість громадських будівель, які отримають кошти на підвищення енергоефективності", – додав міністр.

Минулого місяця Європейська комісія оголосила про виділення Молдові чергового траншу фінансової допомоги в розмірі 72,5 мільйона євро.

Загальний обсяг програми макрофінансової допомоги Молдові від ЄС на 2023 рік становить 295 мільйонів євро, з них 220 мільйонів євро – кредити й 75 мільйонів євро – гранти. Початковий обсяг допомоги становив 150 мільйонів євро, але в червні її подвоїли.