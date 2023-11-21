Италия дает Молдове 10 млн евро на оплату тарифов на электроэнергию

Италия предоставит Молдове 10 миллионов евро на выплату компенсаций за электроэнергию малообеспеченным домохозяйствам и установку "умных" счетчиков.

Об этом сообщило Министерство энергетики Молдовы, пишет "Европейская правда".

Соглашение о предоставлении финансовой помощи подписали посол Италии в Молдове Лоренцо Томассони и постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Молдове Даниэла Гаспарикова.

Молдавский министр энергетики Виктор Парликов отметил, что помощь Италии позволит стране продолжить программу цифровизации энергетического сектора, увеличив количество счетчиков нового поколения, которые позволяют дистанционно собирать данные.

"Это – первый шаг к дифференцированным тарифам на электроэнергию. Также благодаря Италии мы сможем увеличить количество общественных зданий, которые получат средства на повышение энергоэффективности", – добавил министр.

В прошлом месяце Европейская комиссия объявила о выделении Молдове очередного транша финансовой помощи в размере 72,5 миллиона евро.

Общий объем программы макрофинансовой помощи Молдове от ЕС на 2023 год составляет 295 миллионов евро, из них 220 миллионов евро – кредиты и 75 миллионов евро – гранты. Первоначальный объем помощи составлял 150 миллионов евро, но в июне ее удвоили.