Молдова отримає ще 72,5 млн євро фінансової допомоги від ЄС

Європейська комісія у середу оголосила про виділення Молдові чергового траншу фінансової допомоги в розмірі 72,5 мільйона євро, який буде виплачений до кінця місяця.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, яке цитує "Європейська правда".

Перший транш – кредит у 50 мільйонів євро – ЄС надав Молдові вже в середу, решту 22,5 мільйона перерахують до кінця жовтня у вигляді грантів.

Єврокомісія зазначає, що кошти мають на меті підтримати економіку Молдови, яка значно постраждала від наслідків повномасштабного вторгнення Росії в Україну і все ще порається з проблемами енергетичної безпеки.

"Допомога допоможе країні покрити частину своїх додаткових фінансових потреб у 2023 році, забезпечити макроекономічну стабільність та спланувати подальші реформи в поєднанні з поточною програмою Міжнародного валютного фонду для Молдови. Це також допоможе Молдові досягти прогресу на її європейському шляху", – йдеться в повідомленні.

Загальний обсяг програми макрофінансової допомоги Молдові від ЄС на 2023 рік становить 295 мільйонів євро, з них 220 мільйонів євро – кредити й 75 мільйонів євро – гранти. Початковий обсяг допомоги становив 150 мільйонів євро, але в червні її подвоїли.

До кінця жовтня Молдова отримає загалом 172,5 мільйона євро в межах програми. Подальші виплати здійснюватимуться "в міру виконання узгоджених політичних умов", кажуть у Єврокомісії.

Крім того, Молдова до кінця 2023 року отримає від Європейського Союзу 105 мільйонів євро з обіцяних 250 мільйонів євро фінансової допомоги, кошти спрямують на подолання енергетичної кризи.