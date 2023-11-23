У Німеччині проводять нову антитерористичну операцію проти "райхсбюргерів"

Близько 280 правоохоронців обшукали в четвер кілька об'єктів у восьми федеральних землях у зв'язку з розслідуванням щодо руху так званих "райхсбюргерів", які минулого року планували здійснити державний переворот у Німеччині.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Bild з посиланням на агентство DPA.

Наразі 20 підозрюваних звинувачують у створенні злочинної організації, повідомили Генеральна прокуратура Мюнхена та Головне управління поліції Північної Баварії.

Їх, зокрема, звинувачують, серед іншого, "у спробі блокування каналів зв'язку органів влади шляхом встановлення контакту з ними і, таким чином, незаконного впливу на їхні рішення".

Згідно із заявою правоохоронців, владі стало відомо про відповідні Telegram-канали ще на початку 2021 року. Вони використовувалися для "поширення теорій і теорій змови, характерних для райхсбюргерства", а з середини серпня 2021 року підозрювані "також пропонували "допомогу" ймовірним жертвам дій держави".

"Головною метою причетних осіб була дестабілізація ФРН та її державних інституцій, а також запобігання або принаймні ускладнення законних дій держави за допомогою описаних методів", – йдеться в заяві.

"Райхсбюргери", що в перекладі з німецької означає "громадяни Рейху", є ультраправою групою, яка заперечує легітимність сучасної німецької держави. Вони вважають, що Німецький Рейх, заснований у 1871 році, все ще існує.

Раніше прокуратура шести німецьких земель повідомила про слідчі дії проти руху "райхсбюргерів", які минулого року планували здійснити державний переворот у ФРН, й арешт ще кількох їхніх прихильників.

У 2022 році в Німеччині розпочалась масштабна спецоперація проти учасників руху "райхсбюргерів", які планували викрадати політиків та штурмувати Бундестаг.

Детальніше про спецоперацію і заколотників читайте у статті: Скинути Шольца за порадами РФ: як князь, ексдепутатка та військові готували путч у Німеччині.